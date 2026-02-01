Дівчина оселила у квартирі незвичайного мешканця і здивувала Мережу (фото)

Львів’янка замість кота чи собаки завела півня і поселила його у квартирі / © pexels.com

Мешканка Львова здивувала соцмережі історією про свого домашнього півня, який став для неї повноцінним улюбленцем і компаньйоном. Замість традиційних котів чи собак дівчина обрала пернатого друга на ім’я Тупик і переконує, що це усвідомлений спосіб життя, а не екстравагантна забаганка.

Про це йдеться у блозі львів’янки Оксани з ніком kuriacha.maty.

Оксана розповідає, що все почалося після звільнення з роботи в IT-сфері. Вирішивши на літо поїхати в село, вона завела кілька курчат, яких планувала згодом віддати батькам. Однак до одного пташеняти дівчина настільки прив’язалася, що задумалася залишити його з собою в місті.

Фото скрін відео kuriacha.maty

Спершу Оксана була впевнена, що це курочка. Згодом з’ясувалося — курча виросло в півня. Попри це, вона не змінила рішення і забрала птаха до квартири. Так у її домі з’явився Тупик, а разом із ним — ще й курочка на ім’я Рижуля.

За словами дівчини, вона ніколи не сприймала курей як їжу, а від самого початку бачила в них домашніх тварин. Птахи, каже Оксана, радіють поверненню господарки, сплять поруч, «спілкуються» по-своєму і сильно прив’язуються до людини.

«Я беру їх на прогулянки, інколи навіть у подорожі. Вони для мене — велика емоційна підтримка», — зізнається львів’янка.

Фото скрін відео kuriacha.maty

Як змінилося життя з півнем у квартирі

Поява Тупика повністю змінила щоденний ритм Оксани. Вона почала вивчати особливості анатомії та поведінки курей, цікавитися ветеринарією для птахів, продумувати харчування і дозвілля улюбленців. Прогулянки, ігри та постійна присутність пернатих стали звичними речами.

«Нещодавно писала в сторіс і повторю тут: моя місія — це нормалізація і популяризація курочок як домашніх улюбленців в нашому суспільстві.

І щоб фріками вважали не нас, курячих пет-перентів, а тих, хто дивиться на курочку і бачить виключно м’ясо», — йдеться у дописі Оксани.

Близькі дівчини поставилися до її вибору з розумінням. Хоча спершу були жарти, більшість знайомих швидко прийняли, що це серйозне рішення.

«Коли я йду вулицею з півнем на руках, люди часто зупиняються, дивляться й усміхаються. Мені подобається бачити ці емоції», — розповідає Оксана.

Вона додає, що кури постійно тримаються поруч: якщо господарка змінює кімнату, за хвилину птахи вже біля неї.

Блог про життя з пернатими

Такий досвід надихнув Оксану на створення блог в Instagram, де вона показує будні з Тупиком і ділиться порадами щодо утримання курей у квартирі.

«Мене впізнала в тіктоці клієнтка з перетримки собак і фотографиня — ось вони, перші кроки до популярності!» — каже дівчина.

За її словами, півень має типовий «охоронний» характер: під час прогулянок стежить за обстановкою, реагує на собак і намагається захищати своїх. Водночас із близькими людьми Тупик лагідний і любить ласку.

Фото скрін відео kuriacha.maty

Прощання з Рижулею та проблема лікування курей

Раніше з Оксаною жила ще й курочка Рижуля, яка мала більш незалежний характер і постійно шукала щось смачне. Саме через це одного разу вона проковтнула золоті сережки господарки — прикраси так і не знайшлися, але ця історія стала родинним жартом.

На жаль, у серпні минулого року Рижуля померла від хвороби. Дівчина каже, що в Україні майже немає ветеринарів, які спеціалізуються на лікуванні курей, адже птахів зазвичай не сприймають як домашніх улюбленців.

Реакція Мережі: що пишуть користувачі

У соцмережах по-різному ставляться до блогу Оксани. Зокрема користувачі написали:

«У мене теж жили у квартирі три ціпи, але як стали дорослими, то я їх віддала у село, бо не знала про курячі памперси.»

«А ви їсте мʼясо? Просто цікаво це як мати кота або собаку за домашнього улюбленця але інших їсти.»

«Сусіди мертві?»

Водночас дівчина наголошує, що її птахи живуть у теплі, турботі й значно кращих умовах, ніж більшість курей на фермах.

У майбутньому львів’янка мріє переїхати в будинок із двором, де Тупик зможе більше часу проводити на природі, але й надалі житиме поруч із нею в домі. Також вона не виключає, що з часом заведе ще кілька курочок.

