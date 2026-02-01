Девушка поселила в квартире необычного жителя и удивила Сеть (фото)

Львовянка вместо кота или собаки завела петуха и поселила его в квартире / © pexels.com

Жительница Львова удивила соцсети историей о своем домашнем петухе, который стал для нее полноценным любимцем и компаньоном. Вместо традиционных кошек или собак девушка выбрала пернатого друга по имени Тупик и убеждает, что это осознанный образ жизни, а не экстравагантная прихоть.

Об этом говорится в блоге львовянки Оксаны с ником kuriacha.maty.

Оксана рассказывает, что все началось после увольнения с работы в IT-сфере. Решив на лето поехать в деревню, она завела несколько цыплят, которых впоследствии планировала отдать родителям. Однако к одному птенцу девушка настолько привязалась, что задумалась оставить его с собой в городе.

Фото скрин видео kuriacha.maty

Сначала Оксана была уверена, что это курочка. Впоследствии выяснилось — цыпленок вырос в петуха. Несмотря на это, она не изменила решения и забрала птицу в квартиру. Так в ее доме появился Тупик, а вместе с ним еще и курочка по имени Рыжуля.

По словам девушки, она никогда не воспринимала кур как еду, а с самого начала видела в них домашних животных. Птицы, говорит Оксана, радуются возвращению хозяйки, спят рядом, общаются по-своему и сильно привязываются к человеку.

«Я беру их на прогулки, иногда даже в поездки. Они для меня большая эмоциональная поддержка», — признается львовянка.

Фото скрин видео kuriacha.maty

Как изменилась жизнь с петухом в квартире

Появление Тупика полностью изменило ежедневный ритм Оксаны. Она принялась изучать особенности анатомии и поведения кур, интересоваться ветеринарией для птиц, продумывать питание и досуг любимцев. Прогулки, игры и постоянное присутствие пернатых стали обычными вещами.

«Недавно писала в сторону и повторю здесь: моя миссия — это нормализация и популяризация курочек как домашних любимцев в нашем обществе.

И чтобы фриками считали не нас, куриных пет-перентов, а тех, кто смотрит на курочку и видит исключительно мясо», — говорится в Оксане.

Близкие девушки отнеслись к ее выбору с пониманием. Хотя сначала были шутки, большинство знакомых быстро приняли это серьезное решение.

«Когда я иду по улице с петухом на руках, люди часто останавливаются, смотрят и улыбаются. Мне нравится видеть эти эмоции», — рассказывает Оксана.

Она добавляет, что куры постоянно держатся рядом: если хозяйка сменяет комнату, через минуту птицы уже возле нее.

Блог о жизни с пернатыми

Такой опыт вдохновил Оксану на создание блога в Instagram, где она показывает будни с Тупиком и делится советами по содержанию кур в квартире.

«Меня узнала в токтоке клиентка по передержке собак и фотография — вот они, первые шаги к популярности!» — говорит девушка.

По ее словам, петух носит типичный «охранный» характер: во время прогулок следит за обстановкой, реагирует на собак и пытается защищать своих. Вместе с близкими людьми Тупик кроток и любит ласку.

Фото скрин видео kuriacha.maty

Прощание с Рижулей и проблема лечения кур

Раньше с Оксаной жила еще и курочка Рыжуля, которая имела более независимый характер и постоянно искала что-нибудь вкусное. Именно поэтому однажды она проглотила золотые серьги хозяйки — украшения так и не нашлись, но эта история стала семейной шуткой.

К сожалению, в августе прошлого года Рыжуля скончалась от болезни. Девушка говорит, что в Украине почти нет ветеринаров, специализирующихся на лечении кур, ведь птицы обычно не воспринимают как домашних любимцев.

Реакция Сети: что пишут пользователи

В соцсетях по-разному относятся к блогу Оксаны. В частности, пользователи написали:

«У меня тоже жили в квартире три цепи, но как стали взрослыми, то я их отдала в деревню, потому что не знала о куриных памперсах.»

«А вы едите мясо? Просто интересно это как иметь кота или собаку при домашнем любимце но других есть.»

«Соседи мертвые?»

В то же время девушка отмечает, что ее птицы живут в тепле, заботе и в лучших условиях, чем большинство кур на фермах.

В будущем львовянка мечтает переехать в дом со двором, где Тупик сможет больше времени проводить на природе, но и дальше будет жить рядом с ней в доме. Также она не исключает, что со временем заведет еще несколько курочек.

