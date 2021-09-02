Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 2 вересня

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 2 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 183 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 2 вересня, продовжує поширюватися швидкими темпами.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 140 038 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області 183 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 70. Загалом проведено 1010 досліджень методом ПЛР", – розповіли в міськраді.

Загалом, 134 827 людей уже одужали, 3729 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 1 вересня, у Львові та області було підтверджено 121 позитивний ПЛР-тест, а у Львові – 45. Загалом проведено 1161 дослідження методом ПЛР.

Нагадаємо, лікарка-репродуктологиня з Дніпра повідомила, що коронавірус негативно впливає на репродуктивну функцію чоловіків і жінок.

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