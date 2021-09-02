Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 2 сентября

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 2 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 183 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 2 сентября, продолжает распространяться быстрыми темпами.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 140 038 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области 183 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 70. Всего проведено 1010 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 827 человек уже выздоровели, 3729 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 1 сентября, во Львове и области был подтвержден 121 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 45. Всего проведено 1161 исследование методом ПЦР.

Напомним, врач-репродуктолог из Днепра сообщила, что коронавирус негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

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