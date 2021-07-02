Вартість навчання в університетах Львова: скільки коштує контракт на популярних фахах

Львівські виші популярні серед українських абітурієнтів.

Цього року збільшилися ціни на контракт в українських вишах: не стала винятком і вартість навчанння в університетах Львова. Серед абітурієнтів вищі навчальні заклади міста Лева джуе популярні, адже деякі з них посідають перші позиції у рейтингу за кількістю заяв від вступників.

ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в університетах Львова.

Львівський національний університет імені Франка

Львівський університет популярний не лише серед абітурієнтів з регіону. Навчатися у виші прагнуть школярі з різних областей країни. Саме тому торік він опинився на третьому місці за кількістю заяв від абітурієнтів - подано понад 46 тис. Контракт на бакалавраті різниться і залежить від обраного напряму. Середня вартість навчання в ЛНУ - понад 25 тис. грн.

Фото з відкритих джерел

Вартість навчання:

природничі науки - 23 642 грн - 26 205 грн

політологія - 24 942 грн

психологія - 28 500 грн

журналістика - 28 500 грн

іноземна філологія - 30 030 грн - 35 195 грн

право - 38 255 грн

міжнародні відносини - 35 195 грн - 38 255 грн

туризм - 28 500 грн

педагогіка - 24 942 грн

Національний університет "Львівська політехніка"

Торік інститут отримав 42,4 тис. заяв від абітурієнтів і посів черверту сходинку в топ-10 популярних вишів 2020 року. Рік навчання на контрактній основі найнижчий на природничих науках та транспорті.

Вартість навчання:

комп'ютерні науки - 35 000 грн

транспорт - 16 900 грн

міжнародні відносини - 30 060 грн

філологія - 32 000 грн

архітектура та будівництво - 17 900 грн - 30 060 грн

інформаційні технології - 33 000 грн - 36 000 грн

журналістика - 30 060 грн

право - 31 000 грн

Львівський державний університет внутрішніх справ

Університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад системи МВС України. У виші готують бакалаврів за спеціальностями: "Право", "Правоохоронна діяльність", "Правоохоронні інформаційні системи", "Психологія", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" та "Менеджмент".

Фото з відкритих джерел

Вартість навчання:

право - 24 900 грн

правоохоронна діяльність - 15 500 грн

психологія - 19 250 грн

менеджмент - 19 250 грн

фінанси, банківська справа - 19 250 грн

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Медичний виш Львова - один із найстаріших медичних закладів України. Зокрема, у його структурі два медичних факультети, стоматологічний та фармацевтичний.

Вікіпедія

Вартість навчання (ступінь магістр):

медицина - 39 508

педіатрія - 38 427 грн

стоматологія - 45 200 грн

фармація - 31 303 грн

Львівський державний університет фізичної культури імені Боберського

Навчальний заклад готує фахівців фізичної культури та спортсменів. У ньому існують факультети педагогічної освіти, терапії та ерготерапії, фізичної культури та спорту, туризму, післядипломної та заочної освіт.

Вартість навчання:

фізична культура - 17 150 грн

фізична культура і спорт - 17 150 грн

хореографія - 13 770 грн

менеджмент, туризм - 23 300 грн

готельно-ресторанна справа - 23 300 грн

фізична терапія - 23 800 грн

ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького

Універcитет - один із найстаріших на території області. У ньому діє кілька факультетів: ветеринарної медицини, біолого-технологічний, харчових технологій та біотехнології, економіки та менеджменту, ветеринарної гігієни, екології та права.

Вартість навчання:

ветеринарна медицина - 19 900 грн

водні ресурси - 16 500 грн

екологія - 17 500 грн

харчові технології - 17 500 грн

менеджмент, туризм, економіка - 17 500 грн

право - 17 500 грн

Львівська національна академія мистецтв

Навчальний заклад орієнтований на абітурієнтів, які хочуть здобути освіту у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва.

Вартість навчання:

мистецтвознавство - 18 500 грн

художній розпис тканини - 24 500 грн

художня кераміка - 24 500 грн

дизайн середовища - 31 000 грн

дизайн одягу - 28 000 грн

Українська академія друкарства

Академія готує фахівців з медійних технологій та поліграфії. Вартість навчання у виші різниться і залежить від спеціальностей. Контракт можна оплачувати за рік або за семестр.

Вартість навчання:

дизайн - 22 680 грн

образотворче мистецтво - 19 500 грн

журналістика - 22 680 грн

управління та адміністрування - 22 680 грн

22 680 грн механічна інженерія - 12 000 грн

видавництво та поліграфія - 13 200 грн

інформаційні технології - 22 680 грн

Львівська національна музична академія імені Лисенка

Музична академія - один зі старіших навчальних закладів не лише в Україні, а є у Європі. Для вступу варто обов'язково пройти творчий конкурс. Ціни на контрактт азлежать від обраної спеціальності.

В "консерваторії" встановлена єдина плата за навчання для українстких громадян. Рік навчання на бакалавраті обійдеться у 30 390 грн. Один семестр - 15 195 грн.

Національний лісотехнічний університет

Виш готує готує фахівців для лісового комплексу. У 2018 році вперше увійшов до міжнародного рейтингу UI Green Metric World University Ranking.

Вартість навчання:

лісове господарство - 20 250 грн

садово-паркове господарство - 20 250 грн

архітектура та містобудування - 29 650 грн

деревообробні та меблеві технології, екологія - 14 000 грн

дизайн - 29 650 грн

менеджмент - 29 650 грн

комп'ютерні науки - 29 650 грн

Вартість навчання в університетатх Львова найвища у ЛНУ Франка та місцевій політехніці. Саме ці два виші найбільш популярні серед вступників. Крім того, високі ціни на контракт на популярних спеціальностях. Зокрема, це право, міжнародні відносини, журналістика, медичні фахи, менеджмент і туризм.

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