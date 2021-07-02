Вартість навчання в університетах Львова: скільки коштує контракт на популярних фахах

Львівські виші популярні серед українських абітурієнтів.
Цього року збільшилися ціни на контракт в українських вишах: не стала винятком і вартість навчанння в університетах Львова. Серед абітурієнтів вищі навчальні заклади міста Лева джуе популярні, адже деякі з них посідають перші позиції у рейтингу за кількістю заяв від вступників.
ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в університетах Львова.
Львівський національний університет імені Франка
Львівський університет популярний не лише серед абітурієнтів з регіону. Навчатися у виші прагнуть школярі з різних областей країни. Саме тому торік він опинився на третьому місці за кількістю заяв від абітурієнтів - подано понад 46 тис. Контракт на бакалавраті різниться і залежить від обраного напряму. Середня вартість навчання в ЛНУ - понад 25 тис. грн.
Вартість навчання:
- природничі науки - 23 642 грн - 26 205 грн
- політологія - 24 942 грн
- психологія - 28 500 грн
- журналістика - 28 500 грн
- іноземна філологія - 30 030 грн - 35 195 грн
- право - 38 255 грн
- міжнародні відносини - 35 195 грн - 38 255 грн
- туризм - 28 500 грн
- педагогіка - 24 942 грн
Національний університет "Львівська політехніка"
Торік інститут отримав 42,4 тис. заяв від абітурієнтів і посів черверту сходинку в топ-10 популярних вишів 2020 року. Рік навчання на контрактній основі найнижчий на природничих науках та транспорті.
Вартість навчання:
- комп'ютерні науки - 35 000 грн
- транспорт - 16 900 грн
- міжнародні відносини - 30 060 грн
- філологія - 32 000 грн
- архітектура та будівництво - 17 900 грн - 30 060 грн
- інформаційні технології - 33 000 грн - 36 000 грн
- журналістика - 30 060 грн
- право - 31 000 грн
Львівський державний університет внутрішніх справ
Університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад системи МВС України. У виші готують бакалаврів за спеціальностями: "Право", "Правоохоронна діяльність", "Правоохоронні інформаційні системи", "Психологія", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування" та "Менеджмент".
Вартість навчання:
- право - 24 900 грн
- правоохоронна діяльність - 15 500 грн
- психологія - 19 250 грн
- менеджмент - 19 250 грн
- фінанси, банківська справа - 19 250 грн
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Медичний виш Львова - один із найстаріших медичних закладів України. Зокрема, у його структурі два медичних факультети, стоматологічний та фармацевтичний.
Вартість навчання (ступінь магістр):
- медицина - 39 508
- педіатрія - 38 427 грн
- стоматологія - 45 200 грн
- фармація - 31 303 грн
Львівський державний університет фізичної культури імені Боберського
Навчальний заклад готує фахівців фізичної культури та спортсменів. У ньому існують факультети педагогічної освіти, терапії та ерготерапії, фізичної культури та спорту, туризму, післядипломної та заочної освіт.
Вартість навчання:
- фізична культура - 17 150 грн
- фізична культура і спорт - 17 150 грн
- хореографія - 13 770 грн
- менеджмент, туризм - 23 300 грн
- готельно-ресторанна справа - 23 300 грн
- фізична терапія - 23 800 грн
ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького
Універcитет - один із найстаріших на території області. У ньому діє кілька факультетів: ветеринарної медицини, біолого-технологічний, харчових технологій та біотехнології, економіки та менеджменту, ветеринарної гігієни, екології та права.
Вартість навчання:
- ветеринарна медицина - 19 900 грн
- водні ресурси - 16 500 грн
- екологія - 17 500 грн
- харчові технології - 17 500 грн
- менеджмент, туризм, економіка - 17 500 грн
- право - 17 500 грн
Львівська національна академія мистецтв
Навчальний заклад орієнтований на абітурієнтів, які хочуть здобути освіту у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та менеджменту мистецтва.
Вартість навчання:
- мистецтвознавство - 18 500 грн
- художній розпис тканини - 24 500 грн
- художня кераміка - 24 500 грн
- дизайн середовища - 31 000 грн
- дизайн одягу - 28 000 грн
Українська академія друкарства
Академія готує фахівців з медійних технологій та поліграфії. Вартість навчання у виші різниться і залежить від спеціальностей. Контракт можна оплачувати за рік або за семестр.
Вартість навчання:
- дизайн - 22 680 грн
- образотворче мистецтво - 19 500 грн
- журналістика - 22 680 грн
- управління та адміністрування - 22 680 грн
- механічна інженерія - 12 000 грн
- видавництво та поліграфія - 13 200 грн
- інформаційні технології - 22 680 грн
Львівська національна музична академія імені Лисенка
Музична академія - один зі старіших навчальних закладів не лише в Україні, а є у Європі. Для вступу варто обов'язково пройти творчий конкурс. Ціни на контрактт азлежать від обраної спеціальності.
В "консерваторії" встановлена єдина плата за навчання для українстких громадян. Рік навчання на бакалавраті обійдеться у 30 390 грн. Один семестр - 15 195 грн.
Національний лісотехнічний університет
Виш готує готує фахівців для лісового комплексу. У 2018 році вперше увійшов до міжнародного рейтингу UI Green Metric World University Ranking.
Вартість навчання:
- лісове господарство - 20 250 грн
- садово-паркове господарство - 20 250 грн
- архітектура та містобудування - 29 650 грн
- деревообробні та меблеві технології, екологія - 14 000 грн
- дизайн - 29 650 грн
- менеджмент - 29 650 грн
- комп'ютерні науки - 29 650 грн
Вартість навчання в університетатх Львова найвища у ЛНУ Франка та місцевій політехніці. Саме ці два виші найбільш популярні серед вступників. Крім того, високі ціни на контракт на популярних спеціальностях. Зокрема, це право, міжнародні відносини, журналістика, медичні фахи, менеджмент і туризм.
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