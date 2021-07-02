Стоимость обучения в университетах Львова: сколько стоит контракт на популярных специальностям

Львовские вузы популярны среди украинских абитуриентов.
В этом году увеличились цены на контракт в украинских вузах: не стала исключением и стоимость обучения в университетах Львова. Среди абитуриентов вузы города Льва очень популярны, ведь некоторые из них занимают первые позиции в рейтинге по количеству заявлений от абитуриентов.
ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Львова.
Львовский национальный университет имени Франко
Львовский университет популярен не только среди абитуриентов из региона. Учиться в вузе стремятся школьники из разных областей страны. Именно поэтому в прошлом году он оказался на третьем месте по количеству заявлений от абитуриентов — подано более 46 тыс. Контракт на бакалавриате отличается и зависит от выбранного направления. Средняя стоимость обучения в ЛНУ — свыше 25 тыс. грн.
Стоимость обучения:
- естественные науки — 23 642 грн — 26 205 грн
- политология — 24942 грн
- психология — 28500 грн
- журналистика — 28500 грн
- иностранная филология — 30030 грн — 35195 грн
- право — 38255 грн
- международные отношения — 35195 грн — 38255 грн
- туризм — 28500 грн
- педагогика — 24942 грн
Национальный университет "Львовская политехника"
В прошлом году институт получил 42,4 тыс. заявлений от абитуриентов и занял четвертое место в топ-10 популярных вузов 2020 года. Год обучения на контрактной основе низкий на естественных науках и транспорте.
Стоимость обучения:
- компьютерные науки — 35000 грн
- транспорт — 16900 грн
- международные отношения — 30060 грн
- филология — 32000 грн
- архитектура и строительство — 17900 грн — 30060 грн
- информационные технологии — 33000 грн — 36000 грн
- журналистика — 30060 грн
- право — 31000 грн
Львовский государственный университет внутренних дел
Университет — многопрофильное высшее учебное заведение системы МВД Украины. В вузе готовят бакалавров по специальностям: "Право", "Правоохранительная деятельность", "Правоохранительные информационные системы", "Психология", "Учет и налогообложение", "Финансы, банковское дело и страхование" и "Менеджмент".
Стоимость обучения:
- право — 24900 грн
- правоохранительная деятельность — 15500 грн
- психология — 19250 грн
- менеджмент — 19250 грн
- финансы, банковское дело — 19250 грн
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
Медицинский вуз Львова — один из старейших медицинских учреждений Украины. В частности, в его структуре два медицинских факультета, стоматологический и фармацевтический.
Стоимость обучения (степень магистр):
- медицина — 39508
- педиатрия — 38427 грн
- стоматология — 45200 грн
- фармация — 31303 грн
Львовский государственный университет физической культуры имени Боберского
Учебное заведение готовит специалистов физической культуры и спортсменов. В нем существуют факультеты педагогического образования, терапии и эрготерапии, физической культуры и спорта, туризма, последипломного и заочной образований.
Стоимость обучения:
- физическая культура — 17150 грн
- физическая культура и спорт — 17150 грн
- хореография — 13770 грн
- менеджмент, туризм — 23300 грн
- гостинично-ресторанное дело — 23300 грн
- физическая терапия — 23800 грн
ЛНУ ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого
Универитет — один из старейших на территории области. В нем действует несколько факультетов: ветеринарной медицины, биолого-технологический, пищевых технологий и биотехнологии, экономики и менеджмента, ветеринарной гигиены, экологии и права.
Стоимость обучения:
- ветеринарная медицина — 19900 грн
- водные ресурсы — 16500 грн
- экология — 17500 грн
- пищевые технологии — 17500 грн
- менеджмент, туризм, экономика — 17500 грн
- право — 17500 грн
Львовская национальная академия искусств
Учебное заведение ориентировано на абитуриентов, которые хотят получить образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, реставрации, культурологии, искусствоведения и менеджмента искусства.
Стоимость обучения:
- искусствоведение — 18500 грн
- художественная роспись ткани — 24500 грн
- художественная керамика — 24500 грн
- дизайн среды — 31000 грн
- дизайн одежды — 28000 грн
Украинская академия книгопечатания
Академия готовит специалистов по медийным технологиям и полиграфии. Стоимость обучения в вузе отличается и зависит от специальностей. Контракт можно оплачивать за год или за семестр.
Стоимость обучения:
- дизайн — 22680 грн
- изобразительное искусство — 19500 грн
- журналистика — 22680 грн
- управление и администрирование — 22680 грн
- механическая инженерия — 12000 грн
- издательство и полиграфия — 13200 грн
- информационные технологии — 22 680 грн
Львовская национальная музыкальная академия имени Лысенко
Музыкальная академия — один из старейших учебных заведений не только в Украине, но и в Европе. Для вступления следует обязательно пройти творческий конкурс. Цены на контрактт зависят от выбранной специальности.
В "консерватории" установлеа единственная плата за обучение для украинстких граждан. Год обучения на бакалавриате обойдется в 30 390 грн. Один семестр — 15 195 грн.
Национальный лесотехнический университет
Вуз готовит готовит специалистов для лесного комплекса. В 2018 году впервые вошло в международный рейтинг UI Green Metric World University Ranking.
Стоимость обучения:
- лесное хозяйство — 20 250 грн
- садово-парковое хозяйство — 20250 грн
- архитектура и градостроительство — 29650 грн
- деревообрабатывающие и мебельные технологии, экология — 14000 грн
- дизайн — 29650 грн
- менеджмент — 29650 грн
- компьютерные науки — 29650 грн
Стоимость обучения в университетатх Львова самая высокая в ЛНУ Франко и местной политехнике. Именно эти два вуза наиболее популярны среди абитуриентов. Кроме того, высокие цены на контракт на популярных специальностях. В частности, это право, международные отношения, журналистика, медицинские специальности, менеджмент и туризм.
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