Стоимость обучения в университетах Львова: сколько стоит контракт на популярных специальностям

Львовские вузы популярны среди украинских абитуриентов.

В этом году увеличились цены на контракт в украинских вузах: не стала исключением и стоимость обучения в университетах Львова. Среди абитуриентов вузы города Льва очень популярны, ведь некоторые из них занимают первые позиции в рейтинге по количеству заявлений от абитуриентов.

ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в университетах Львова.

Львовский национальный университет имени Франко

Львовский университет популярен не только среди абитуриентов из региона. Учиться в вузе стремятся школьники из разных областей страны. Именно поэтому в прошлом году он оказался на третьем месте по количеству заявлений от абитуриентов — подано более 46 тыс. Контракт на бакалавриате отличается и зависит от выбранного направления. Средняя стоимость обучения в ЛНУ — свыше 25 тыс. грн.

Фото из открытых источников

Стоимость обучения:

естественные науки — 23 642 грн — 26 205 грн

политология — 24942 грн

психология — 28500 грн

журналистика — 28500 грн

иностранная филология — 30030 грн — 35195 грн

право — 38255 грн

международные отношения — 35195 грн — 38255 грн

туризм — 28500 грн

педагогика — 24942 грн

Национальный университет "Львовская политехника"

В прошлом году институт получил 42,4 тыс. заявлений от абитуриентов и занял четвертое место в топ-10 популярных вузов 2020 года. Год обучения на контрактной основе низкий на естественных науках и транспорте.

Стоимость обучения:

компьютерные науки — 35000 грн

транспорт — 16900 грн

международные отношения — 30060 грн

филология — 32000 грн

архитектура и строительство — 17900 грн — 30060 грн

информационные технологии — 33000 грн — 36000 грн

журналистика — 30060 грн

право — 31000 грн

Львовский государственный университет внутренних дел

Университет — многопрофильное высшее учебное заведение системы МВД Украины. В вузе готовят бакалавров по специальностям: "Право", "Правоохранительная деятельность", "Правоохранительные информационные системы", "Психология", "Учет и налогообложение", "Финансы, банковское дело и страхование" и "Менеджмент".

Фото из открытых источников

Стоимость обучения:

право — 24900 грн

правоохранительная деятельность — 15500 грн

психология — 19250 грн

менеджмент — 19250 грн

финансы, банковское дело — 19250 грн

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

Медицинский вуз Львова — один из старейших медицинских учреждений Украины. В частности, в его структуре два медицинских факультета, стоматологический и фармацевтический.

Википедия

Стоимость обучения (степень магистр):

медицина — 39508

педиатрия — 38427 грн

стоматология — 45200 грн

фармация — 31303 грн

Львовский государственный университет физической культуры имени Боберского

Учебное заведение готовит специалистов физической культуры и спортсменов. В нем существуют факультеты педагогического образования, терапии и эрготерапии, физической культуры и спорта, туризма, последипломного и заочной образований.

Стоимость обучения:

физическая культура — 17150 грн

физическая культура и спорт — 17150 грн

хореография — 13770 грн

менеджмент, туризм — 23300 грн

гостинично-ресторанное дело — 23300 грн

физическая терапия — 23800 грн

ЛНУ ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого

Универитет — один из старейших на территории области. В нем действует несколько факультетов: ветеринарной медицины, биолого-технологический, пищевых технологий и биотехнологии, экономики и менеджмента, ветеринарной гигиены, экологии и права.

Стоимость обучения:

ветеринарная медицина — 19900 грн

водные ресурсы — 16500 грн

экология — 17500 грн

пищевые технологии — 17500 грн

менеджмент, туризм, экономика — 17500 грн

право — 17500 грн

Львовская национальная академия искусств

Учебное заведение ориентировано на абитуриентов, которые хотят получить образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, реставрации, культурологии, искусствоведения и менеджмента искусства.

Стоимость обучения:

искусствоведение — 18500 грн

художественная роспись ткани — 24500 грн

художественная керамика — 24500 грн

дизайн среды — 31000 грн

дизайн одежды — 28000 грн

Украинская академия книгопечатания

Академия готовит специалистов по медийным технологиям и полиграфии. Стоимость обучения в вузе отличается и зависит от специальностей. Контракт можно оплачивать за год или за семестр.

Стоимость обучения:

дизайн — 22680 грн

изобразительное искусство — 19500 грн

журналистика — 22680 грн

управление и администрирование — 22680 грн

22680 грн механическая инженерия — 12000 грн

издательство и полиграфия — 13200 грн

информационные технологии — 22 680 грн

Львовская национальная музыкальная академия имени Лысенко

Музыкальная академия — один из старейших учебных заведений не только в Украине, но и в Европе. Для вступления следует обязательно пройти творческий конкурс. Цены на контрактт зависят от выбранной специальности.

В "консерватории" установлеа единственная плата за обучение для украинстких граждан. Год обучения на бакалавриате обойдется в 30 390 грн. Один семестр — 15 195 грн.

Национальный лесотехнический университет

Вуз готовит готовит специалистов для лесного комплекса. В 2018 году впервые вошло в международный рейтинг UI Green Metric World University Ranking.

Стоимость обучения:

лесное хозяйство — 20 250 грн

садово-парковое хозяйство — 20250 грн

архитектура и градостроительство — 29650 грн

деревообрабатывающие и мебельные технологии, экология — 14000 грн

дизайн — 29650 грн

менеджмент — 29650 грн

компьютерные науки — 29650 грн

Стоимость обучения в университетатх Львова самая высокая в ЛНУ Франко и местной политехнике. Именно эти два вуза наиболее популярны среди абитуриентов. Кроме того, высокие цены на контракт на популярных специальностях. В частности, это право, международные отношения, журналистика, медицинские специальности, менеджмент и туризм.

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