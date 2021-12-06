Зухвале пограбування: у Львові парочка увірвалась до пекарні та вкрала з каси гроші

За грабіж парі загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Львові на вулиці Липинського парочка злодіїв увірвалась у приміщення пекарні та вкрала із каси понад 13 тис. грн. Підозрюваних затримали.
Про це 6 грудня повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, в ніч проти 4 грудня чоловік та жінка проникли в приміщення магазину-пекарні. Вони вкрали з каси закладу 13,5 тис. грн.
Поліція розшукала та затримала підозрюваних. Це - 46-річні жителі Львова. За цим фактом відкрито провадження за провадження за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі від чотирьох до восьми років.
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