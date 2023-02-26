Зробила каву та пішла до ванни: у Львові знайшли мертвою 32-річну косметологиню

У Львові у власній квартирі знайшли мертвою 32-річну косметологиню Ангеліну Сердюк. За попередніми даними, жінка загинула через отруєння чадним газом.

Про це повідомляє "Високий замок".

Тіло 32-річної Ангеліни виявили у її квартирі на вулиці Менцинського у Львові. За даними друзів дівчини, вона загинула через отруєння чадним газом.

Трагедія сталась 24 лютого. Дівчина та її мати керували спільним салоном краси. Зранку Ангеліна не прийшла на роботу та не відповідала на телефонні дзвінки, через що її мати попросила чоловіка Ангеліни перевірити, чи все добре. Чоловік вирушив до квартири, де пара проживала, та викликав медиків. Тіло львівської косметологині знайшли у ванній кімнаті.

Фото: Angelina Serduyk, Facebook

"Попередньо встановлено, що це нещасний випадок, отруєння чадним газом. Можливо, у будинку була погана вентиляція. Ангеліна вранці попила каву, і пішла у ванну. Все сталося дуже швидко", - розповіла подруга покійної.

Правоохоронці та експерти встановлюють причину смерті молодої жінки.

Зазначимо, що Ангеліна Сердюк була відомою у Львові косметологинею. На її сторінці в Instagram понад 18 тисяч підписників.

Нагадаємо, біля одного з корпусів медуніверситету у Львові постраждала 17-річна дівчина. Коли вона проходила біля будівлі, їй на голову звалився шматок ліпнини.

Читайте також: