Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зробила каву та пішла до ванни: у Львові знайшли мертвою 32-річну косметологиню

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зробила каву та пішла до ванни: у Львові знайшли мертвою 32-річну косметологиню

Фото: Angelina Serduyk, Facebook

Остаточні причини смерті встановить експертиза.

У Львові у власній квартирі знайшли мертвою 32-річну косметологиню Ангеліну Сердюк. За попередніми даними, жінка загинула через отруєння чадним газом. 

Про це повідомляє "Високий замок". 

Тіло 32-річної Ангеліни виявили у її квартирі на вулиці Менцинського у Львові. За даними друзів дівчини, вона загинула через отруєння чадним газом. 

Трагедія сталась 24 лютого. Дівчина та її мати керували спільним салоном краси. Зранку Ангеліна не прийшла на роботу та не відповідала на телефонні дзвінки, через що її мати попросила чоловіка Ангеліни перевірити, чи все добре. Чоловік вирушив до квартири, де пара проживала, та викликав медиків. Тіло львівської косметологині знайшли у ванній кімнаті. 

Фото: Angelina Serduyk, Facebook / ©
Фото: Angelina Serduyk, Facebook

"Попередньо встановлено, що це нещасний випадок, отруєння чадним газом. Можливо, у будинку була погана вентиляція. Ангеліна вранці попила каву, і пішла у ванну. Все сталося дуже швидко", - розповіла подруга покійної. 

Правоохоронці та експерти встановлюють причину смерті молодої жінки. 

Зазначимо, що Ангеліна Сердюк була відомою у Львові косметологинею. На її сторінці в Instagram понад 18 тисяч підписників. 

Нагадаємо, біля одного з корпусів медуніверситету у Львові постраждала 17-річна дівчина. Коли вона проходила біля будівлі, їй на голову звалився шматок ліпнини.

Читайте також:

Чадний газ: чого він такий небезпечний і як виявити симптоми отруєння – парамедик Ярослав Вус

Чадний газ: чого він такий небезпечний і як виявити симптоми отруєння – парамедик Ярослав Вус

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
355
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація