Знищив 60 хрестів: у Львівській області 20-річний хлопець поглумився з могил військових

Матеріальні збитки через дії підозрюваного правоохоронці оцінили в 1 млн грн.
У м. Стрий Львівської області 20-річний молодик знищив 60 хрестів на могилах Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії.
Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.
Інцидент стався на старому кладовищі міста Стрий ще у липні 2021 року, проте розслідування справи закінчилось в жовтні. За даними слідства, 20-річний хлопець, будучи в стані наркотичного сп'яніння, знищив 60 хрестів на могилах військових. Правоохоронці наголосили, що розмір матеріальної шкоди через дії підозрюваного становить 1 млн грн.
20-річного жителя м. Стрий обвинувачують у нарузі над могилами померлих, вчиненій з хуліганських мотивів (ч.4 ст.297 КК України). Правоохоронці завершили досудове слідство та передали справу в суд. Хлопцю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львівській області чоловік розкопав могилу на кладовищі.
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