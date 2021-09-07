Зникла безвісти 5 днів тому: у Львівській області розшукують 14-річну школярку (фото)

Дівчина пішла з дому і досі не повернулась.

Поліцейські Львівщини розшукують зниклу безвісти 14-річну Катерину Шурдуб з села Щуровичі Червоноградського району. Про зникнення дівчини у понеділок, 6 вересня, правоохоронців повідомила її мама, інформує пресслужба поліції Львівської області.

Також читайте У Миколаївській області зник чоловік на блакитному велосипеді: прикмети

"За словами матері дівчини, донька пішла з дому 2 вересня близько 16:30. Після цього її бачили у селах Батиїв, Березівка та Новоставці Червоноградського району", - розповіли у поліції області.

Раніше дівчина офіційно не зникала, однак могла без попереджень піти на кілька годин з дому, пише ZAXID.NET. За словами матері, донька повернулася зі школи, пішла гуляти і з того часу не виходить на зв'язок. У сім'ї крім Катерини є ще кілька дітей, виховує їх лише мама.

Правоохоронці просить усіх, кому відоме місцеперебування дівчини, телефонувати на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.

Прикмети Катерини Шурдуб: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся темно-русе, очі – карі.

Була одягнена у спортивну кофту сірого кольору з білими рукавами, джинси синього кольору (позаду замки), на ногах - білі кросівки.

Нагадаємо, у Дніпрі розшукали зниклу безвісти 15-річну школярку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання