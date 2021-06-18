Знайшли ящики із грошима: у Львові викрили податківця, який отримував відкати за продаж алкоголю і тютюну

В податківця знайшли 100 тисяч доларів невідомого походження.

У Львові викрили начальника одного із відділі податкової, який отримував відкати від підприємців за нелегальний продаж алкоголю та цигарок.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

Податківець прикривав понад 50 торгових точок, де продавали алкоголь та цигарки без акцизних та дозвільних документів. З кожної "точки" він отримував від 500 до 1000 гривень на місяць.

Під час обшуків у податківця знайшли понад сто тисяч доларів готівкою, які податківець зберігав у ящиках.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Триває слідство.

Нагадаємо, на хабарі погорів підполковник податкової міліції Харківщини.

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