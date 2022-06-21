Змії покусали двох мешканок Львівщини: жінки опинилися в реанімації

Двоє жительок Львівщини потрапили до лікарень після укусів змій.

У понеділок, 20 червня, до реанімації госпіталізували двох жительок Львівсьокї області віком 28 та 65 років. Обидвох жінок покусали змії, вони у стані середньої важкості.

Про це повідомили у прессслужбі ДСНС обасті.

Перший випадок стався вранці. Повідомлення рятувальникам надійшло близько 10:50.

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила жінка, 1994 року народження, жителька с. Верхня Яблунька Самбірського району, з діагнозом - укус змії в ділянці лівої стопи. Стан потерпілої середнього ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня о 13:24 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Ходорівської міської лікарні госпіталізували 65-річну жінка, жителька с. Бринці Церковні Стрийського району. Її змія вкусила в правої нижню кінцівку. Стан потерпілої також середнього ступеня важкості.

Рятувальники застерігають мешканців області бути обережними під час походів до лісу чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - порадили в ДСНС.

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