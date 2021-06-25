Злетів в кювет і врізався у дерево: у Львівській області загинув водій

Кермувальник від отриманих травм помер на місці ДТП.
У четвер, 24 червня, на автодорозі між м. Рудки та с. Вишня Самбірського району на Львівщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 59-річний мешканець с. Вишня. Смертельна ДТП сталась близько 09:50 год.
Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Водій, рухаючись на автомобілі Daewoo Lanos, допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет, де здійснив наїзд на дерево, після чого перекинувся", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії, кермувальник загинув на місці події.
Причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Львові загинув мотоцикліст внаслідок зіткнення з вантажівкою.