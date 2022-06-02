Злетіла в кювет з водою і перекинулась: у Львівській області 29-річна жінка на Audi загинула в ДТП (фото)

Злетіла в кювет з водою і перекинулась: у Львівській області 29-річна жінка на Audi загинула в ДТП (фото)

В селі Волиця Львівського району Львівської області сталося смертельна ДТП.

29-річна водійка автомобіля Audi A4 не впоралась з керуванням та з'їхала в кювет заповнений водою, внаслідок чого загинула. Аварія сталася у середу, 1 червня, приблизно о 17:30 год.

Про це сьогодні, 2 червня, повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

"На момент прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що автомобіль перекинувся на дах, водійка автомобіля, жінка 1993 року народження, внаслідок аварії загинула та перебуває в салоні автівки заповненій водою", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники перевернули автомобіль на колеса та деблокували загиблу з автомобіля.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронні органи.

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