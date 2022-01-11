Зламала руку і заразилася: як почувається 7-річна дівчинка, яку рятували від важкої форми правця

Зламала руку і заразилася: як почувається 7-річна дівчинка, яку рятували від важкої форми правця

Дитина була у дуже важкому стані, але медикам вдалося врятувати дівчинку.

Семирічна Ліліана у липні 2020 року заразилась правцем, коли впала з велосипеду та зламала руку. Дівчинку, яка потрапила до реанімації з важкою формою захворювання, врятували львівські лікарі. Маленька пацієнтка перебувала у важкому стані в медикаментозному сні, на апараті штучного дихання.

11 вересня Ліліану виписали з медзакладу, сьогодні маленька школярка проходить реабілітацію, малює, бігає та навчається. Про це розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит, куди дівчинку приводять на контрольні огляди.

"Наша донечка чудово почувається, сама ходить і грається. Ми продовжуємо курс реабілітації, щоб остаточно закріпити цей ефект", - розповіла мама Ліліани.

7-річна Ліліана, фото / Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит

У дівчинки відновилися уроки вдома, зараз вона опановує програму 2 класу і наступного року готується повернутися в клас назовсім. Також незабаром Ліліані зроблять щеплення від правцю.

"Ми говорили з нашим сімейним про вакцину і ми її обов’язково зробимо", - запевняє мама школярки.

Медики нагадують, що єдиний спосіб захистися від правця - вакцинація.

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