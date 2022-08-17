Зіткнулись автобус і дві вантажівки, є загиблий: подробиці моторошної ДТП на Львівщині (фото)

У Львівській області 17 серпня о 12:40 сталась масштабна аварія.
На трасі "Київ-Чоп" зіткнулись дві вантажівки та рейсовий автобус. У ДТП загинув один чоловік.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Аварія сталась у селі Нагірне Стрийського району Львівської області. Там зіткнулись дві вантажівки із напівпричепами та рейсовий автобус.
На місці трагедії загинув пасажир автобуса, 57-річний житель міста Калуш Івано-Франківської області. Ще четверо пасажирів отримали травми.
Причини аварії встановлює поліція.
Нагадаємо, у центрі Відня 13 серпня сталася аварія за участю українських дипломатів – йдеться про авто військового аташе держави. МЗС України наразі з'ясовує всі обставини ДТП.
Читайте також:
- На трасі Київ-Чоп сталася аварія: рух зі столиці до Житомира ускладнений
- У Житомирі водійка виїхала на тротуар та збила двох пішоходів (фото)
- Винуватицю кривавої ДТП у Харкові Олену Зайцеву можуть випустити з колонії раніше – рідні загиблих