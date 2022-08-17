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Зіткнулись автобус і дві вантажівки, є загиблий: подробиці моторошної ДТП на Львівщині (фото)

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Зіткнулись автобус і дві вантажівки, є загиблий: подробиці моторошної ДТП на Львівщині (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У Львівській області 17 серпня о 12:40 сталась масштабна аварія.

На трасі "Київ-Чоп" зіткнулись дві вантажівки та рейсовий автобус. У ДТП загинув один чоловік. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Аварія сталась у селі Нагірне Стрийського району Львівської області. Там зіткнулись дві вантажівки із напівпричепами та рейсовий автобус. 

На місці трагедії загинув пасажир автобуса, 57-річний житель міста Калуш Івано-Франківської області. Ще четверо пасажирів отримали травми. 

Причини аварії встановлює поліція. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, у центрі Відня 13 серпня сталася аварія за участю українських дипломатів – йдеться про авто військового аташе держави. МЗС України наразі з'ясовує всі обставини ДТП.

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