Зі Львова почав курсувати інклюзивний приміський електропотяг: який він має вигляд (фото)

Зі Львова почав курсувати інклюзивний приміський електропотяг: який він має вигляд (фото)

Потяг пристосований для перевезення маломобільних пасажирів.

Сьогодні ,19 листопада, після капітального ремонту відправився у свій перший рейс інклюзивний приміський електропотяг Львів — Сянки — Львів. Він курсуватиме щоденно.

"Маршрут для електропоїзда, який пристосований для перевезення маломобільних груп пасажирів, обрано не випадково. Станція "Сянки" розташована за 2 км від села Яворів Турківського району, де функціонує унікальний Західний реабілітаційно-спортивний центр", - розповіли в пресслужбі "Укрзалізниці".

Укрзалізниця

Електропотяг курсуватиме щоденно, відправлення зі Львова о 09:25 і прибуття на станцію "Сянки" о 13:50.

Зворотно від станції "Сянки" потяг вирушає о 14:50 і прибуває до Львова о 19:26.

Укрзалізниця

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