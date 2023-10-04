Зі Львова до Варшави курсуватиме міжнародний поїзд – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" від 15 жовтня 2023 року запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Між Львовом та Варшавою вперше за 18 років почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська, що на Львівщині.

Як зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, компанії знадобилося понад шість місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуска.

"Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном", – наголосив Лященко.

Так, на станції Рава-Руська, пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.

У компанії зазначили, що розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.

"Також пасажирам не варто хвилюватися за можливі запізнення, оскільки пересадка узгоджена. Поїзд завжди чекатиме усіх пасажирів! Проєкт реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно. Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережі", - зазначили в "Укрзалізниці".

Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах та на сайті перевізника, а також у міжнародних касах вокзалів.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" відповіли, чи з'явиться в поїздах обіцяний безкоштовний Інтернет.

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