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Зі Львова до Рівного курсуватиме модернізований інклюзивний електропоїзд: розклад

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зі Львова до Рівного курсуватиме модернізований інклюзивний електропоїзд: розклад

Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" повідомила про запуск інклюзивного маршрутом Львів – Рівне.

"Укрзалізниця" модернізувала інклюзивний електропоїзд, який від вівторка, 28 березня, почне курсувати маршрутом Львів – Рівне – Львів.  

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Черговий капітально модернізований інклюзивний електропоїзд відзавтра курсуватиме маршрутом №804/803/806/805 Львів — Рівне — Львів", - йдеться у повідомленні. 

Графік руху поїздів:

  • поїзд №806/805 відправлятиметься зі Львова щоденно, крім суботи, о 16:35, і прибуватиме до станції Рівне о 19:25; 
  • зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься по п’ятницях та неділях о 13:20 і прибуватиме до Львова о 16:10; 
  • поїзд №804/803 відправлятиметься зі Львова по п’ятницях та неділях о 9:50 і прибуватиме до ст. Рівне о 12:40;
  • зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься щоденно, крім субот, о 6:45 і прибуватиме до Львова о 9:35. 

Квитки можна придбати онлайн – в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті, а також в касах вокзалів. 

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли про зміни щодо перевезень, зокрема, повертатимуть повну вартість квитків.

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Дата публікації
Перегляди
1453
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