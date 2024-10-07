Жорстоке поводження з дітьми у спецзакладі на Львівщині: як відреагував омбудсмен

Дмитро Лубінець зазначив, що для того, щоб вберегти дітей їх необхідно перемістити із зазначеного закладу.

У соцмережах почало ширитися відео із кадрами жорстоко поводження у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що ця ситуація перебуває на його контролі.

Лубінець зазначив, що наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Тож апарат омбудсмена очікує на результати і сподівається, що воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей.

"Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей. Також, хочу звернути увагу, що задля того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити із зазначеного закладу. Тому очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей. Адже не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав!" – резюмував він.

Нагадаємо, на Львівщин розгорівся скандал, пов'язаний із звинуваченнями вихованців інтернату на адресу директора у знущаннях та сексуальному насильстві. Вихованці неодноразово скаржились на інциденти, але директор ці звинувачення заперечує.

Читайте також: