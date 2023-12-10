Жорстоке побиття старшокурсниками училища першокурсників на Львівщині: коментар поліції

Старшокурсникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, наголосили в поліції.

Поліція розпочала розпочала кримінальне провадження за фактом побиття першокурсників одного з училищ на Львівщині.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

За даними ЗМІ, події відбулися в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, яке розташоване у селі Червоне Золочівського району.

"8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для нанесення ударів старшокурсники використовували боксерську рукавицю", - встановили правоохоронці.

За інформацією поліції, побиття сталось у жовтні в гуртожитку професійного училища, розташованого в одному з сіл району.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Усі учасники події встановлені. З потерпілими працюють психологи.

Нагадаємо, 10 грудня у Мережі з'явилося відео, як на Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу.

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