Жорстока "посвята" на Львівщині: студентам, які побили першокурсників, повідомили про підозри – подробиці

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом студентам училища на Львівщині, які знущались з першокурсників. Йдеться про інцидент з побиттям, який стався в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища. За скоєне хлопцям загрожує обмеження волі на строк до п'яти, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, четверо учнів старших курсів одного з професійних навчальних закладів, розташованого у Золочівському районі – хлопці віком 17, 18 років та двоє 19-річних, по черзі завдали ударів у голову та в ділянку грудей чотирьом першокурсникам. При цьому вони використовували боксерську рукавицю.

Подія сталась 9 жовтня 2023 року близько 23:00 у гуртожитку навчального закладу, в присутності багатьох очевидців.

Окрім того, кривдники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої дії на відео, яке в подальшому було викладене до мережі Інтернет, де його і виявили правоохоронці під час моніторингу.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині школярка жорстоко вбила однокласницю.

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