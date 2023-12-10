Жорстока "посвята": на Львівщині старошкокурсники училища побили першокурсників (фото)

На Львівщині у гуртожитку училища жорстоко побили першокурсників.

На Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Відео інциденту потрапило до соцмереж.

Як пише місцеве видання, інцидент трапився пізно ввечері в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, яке розташоване у селі Червоне Золочівського району.

Студенти старших курсів влаштували студентам першого курсу так звану "посвяту" під час якої били їх. На відео старші хлопці у боксерських рукавичках по черзі б’ють першокурсників в груди, обличчя та голову.

Побиття першокурсників у гуртожитку на Львівщині / Фото: скриншот

Побиття першокурсників у гуртожитку на Львівщині / Фото: скриншот

Побиття першокурсників у гуртожитку на Львівщині / Фото: скриншот

Побиття першокурсників у гуртожитку на Львівщині / Фото: скриншот

Директорка закладу Тетяна Салабай у коментарі виданню сказала, що повідомила поліцію про інцидент, тепер справою мають займатися правоохоронці. Побиття відбулося пізно ввечері, коли студенти вже мали спати.

Начальник сектору дізнання Золочівського РВП Віталій Гудима повідомив, що наразі проводяться первинні слідчі дії – опитування учасників інциденту, встановлення обставин події, тому більше інформації поки не розголошується.

Червоненське ВПУ розташоване у селі Червоне за 6 км від Золочева. В училищі відбувається навчання за шістьма напрямками: перукар, кравець, тракторист (слюсар), електрозварник (коваль, водій категорій B і C), пекар-кондитер.

Нагадаємо, на Київщині двоє неповнолітніх побили 12-річну дівчину: школярка у лікарні, її мати розповіла подробиці.

Читайте також: