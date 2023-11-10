Жорстка мобілізація у Львові: військкоми силою запхали чоловіка в бус, попри обурення очевидців (відео)

У Львівському ТЦК та СП запевнили, що встановлють всі обставини події.

У Львові стався черговий скандал, пов'язаний з примусовою мобілізацію. У Мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса.

Такі дії відбувалась на очах ошелешених свідків. Очевидці намагались перешкоджати, та на це не зважали. Люди кричали: "Що ви робите!", "Ви не маєте права!", втім, все марно.

Крім того, один із військкомів підійшов до дівчини, яка проводила відеознімання і очевидно, вирвав смартфон з її рук, бо після цього воно припинилося.

Що кажуть у ТЦК

Командування Львівського ТЦК та СП запевнило, що встановлює обставини, що склалися. Наразі призначена службова перевірка.

"Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та ухвалено усі необхідні рішення", – йдеться в повідомленні.

Раніше у Мережі опублікували відео, як у Львові чоловіка по землі заволокли до військкомату.

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