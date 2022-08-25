"Жодне зло не зламає наше світле кохання": боєць ЗСУ освідчився телеведучій у прямому ефірі (відео)

Військовослужбовець, який у мирний час також працював журналістом, звернувся до своєї коханої.

У прямому ефірі одного з львівських телеканалів військовослужбовець Юрій Герун освідчився журналістці Марині Пітиляк, яка вела святкову програму.

Пропозицію руки та серця боєць зробив у День Незалежності України, передає “Перший Західний”.

"Сьогодні мене обстріляла диверсійно-розвідувальна група амурів і потрапила мені прямо в серце", – почав герой.

Протягом п'яти хвилин, прикрашаючи свою промову епітетами, романтик розповідав своїй дівчині про кохання. Тож вона відповіла "Так!".

“100 ТАК! І вірю, що скоро буде й 100 цьомчиків! Особливий мій Юрій Герун, як завжди, особливо трепетно, небанально і так любляче. Потрійне моє свято – День незалежності, День залежності від твоєї безмежної любові, і День народження моєї ТРК “Перший Західний”. Які часи, такі й освідчення. Втім ані сім повітряних тривог, ані жодне зло не спроможне зламати наше світле кохання. Мрію про твоє переможне повернення. І про обійми наживо. Вірю в тебе і в нас. І щаслива, що колись нас познайомив Бог”, – написала журналістка у Facebook.

До військової служби Юрій Герун також працював журналістом на різних львівських телеканалах.

Нагадаємо, лідер Kalush Orchestra Псюк ніжно привітав кохану з 22-річчям і показав її у вишиванці.

Раніше в інтерв'ю ТСН.ua дівчина Олега Псюка розповіла, як відбулося їхнє знайомство. За словами Олександри, це сталося швидко та неочікувано.

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