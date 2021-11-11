"Живуть, смітять, світло беруть": в громаді під Львовом у дитсадок братимуть дітей тільки "корінних" жителів

Місцеві активісти називають таке рішення дискримінаційним.
У Сокільницькій громаді, що під Львовом, потрапити у дитсадок зможуть лише діти тих жителів, які мешкають у селі понад 10 років.
Про це повідомляє zaxid.net.
Так, у Сокільницькій громаді і досі немає дитячого садка. Його там планують відкрити наступного року. Проте місць у цьому дитсадку буде тільки 75, тоді як у громаді проживає понад 570 дошкільнят. А тому місцеві депутати вирішили, що у дитячий садок прийматимуть тільки тих дітей, чиї батьки мешкають в Сокільниках понад 10 років.
Голова Сокільницької громади Тарас Сулимко розповів, що таке рішення депутати Сокільницької громади прийняли практично одноголосно, оскільки місць у новому дитячому садку "для всіх не вистачить". Чиновник також нарікає, що останнім часом у Сокільники переїхало багато нових мешканців.
"Більшість з них мають ще у Львові помешкання, а тут мають будиночок, живуть тут, смітять, світло беруть, яке у нас проблематичне, каналізацію спускають в річку. Пріоритет має людина, яка тут давно проживає", – каже Тарас Сулимко.
Очільниця місцевої громадської організації Уляна Солонюк ж заявляє, що таке рішення є дискримінаційним і через це вона звертатиметься до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
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