Житлові будинки розбомблені вщент: з'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки РФ на Львівщині

На Львівщині внаслідок влучання російської ракети загинули четверо людей.
У Золочівському районі Львівської області внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Є загиблі.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Там уточнили, що інцидент стався 9 березня близько 04:00. Росіяни ракетою пошкодили два приватних житлових будинки.
Рятувальники під час розбирання зруйнованих конструкцій будинків виявили 4 загиблих людей: 2 чоловіків та 2 жінки.
Роботи із розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають.
Нагадаємо, у Золочівському районі Львівської області вночі 9 березня ворожа ракета впала у житловій зоні, повідомлялося про загиблих.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що загинуло четверо людей. Це двоє чоловіків та двоє жінок. Вони в момент падіння ракети перебували у себе вдома.
Крім того, влучання є у Києві. Там окупанти попередньо, ракетою типу "Кинджал", поцілили в обʼєкт інфраструктури. Ще в одному районі Києва уламками ракети поранено дві людини, їх госпіталізували. За даними Кличка, за допомогою звернулися троє людей.
Загалом за ніч 9 березня противник здійснив 81 пуск ракет різного базування по регіонах України. Знищити вдалося 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".
Читайте також: