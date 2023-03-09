Житлові будинки розбомблені вщент: з'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки РФ на Львівщині

У Золочівському районі Львівської області внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків. Є загиблі.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Там уточнили, що інцидент стався 9 березня близько 04:00. Росіяни ракетою пошкодили два приватних житлових будинки.

Рятувальники під час розбирання зруйнованих конструкцій будинків виявили 4 загиблих людей: 2 чоловіків та 2 жінки.

Роботи із розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають.

Нагадаємо, у Золочівському районі Львівської області вночі 9 березня ворожа ракета впала у житловій зоні, повідомлялося про загиблих.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що загинуло четверо людей. Це двоє чоловіків та двоє жінок. Вони в момент падіння ракети перебували у себе вдома.

Крім того, влучання є у Києві. Там окупанти попередньо, ракетою типу "Кинджал", поцілили в обʼєкт інфраструктури. Ще в одному районі Києва уламками ракети поранено дві людини, їх госпіталізували. За даними Кличка, за допомогою звернулися троє людей.

Загалом за ніч 9 березня противник здійснив 81 пуск ракет різного базування по регіонах України. Знищити вдалося 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".