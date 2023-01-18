На Львівщині донька знайшла вдома батька з перерізаним горлом: вбивцю чоловіка спіймали (фото)

46-річний чоловік встромив ножа в горло знайомому, до якого прийшов у гості.

У вівторок ввечері, 17 січня, жителька одного з сіл Дрогобицького району Львівської області виявила в хаті мертвого батька і звернулася до поліції. На тілі 74-річного власника помешкання правоохоронці виявили ножове поранення в ділянці шиї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочинну причетний 46-річний житель одного з сіл району. Того дня зловмисник прийшов у гості до потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв у них виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав господареві удар ножем у горло, від якого той помер на місці події.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Львові засудили на 10 років 70-річного львів’янина, який вбив і розчленував знайому та сховав її останки в парку.

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