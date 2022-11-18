Жителів Львівської області попередили про вибухи: що сталося

У Львівській області будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який збили воїни ППО.

Сьогодні, 18 листопада, жителі Львівщини можуть чути звуки вибухів через роботу надзвичайників.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, орієнтовно з 11:30 по 12:00 ви можете почути звуки, схожі на вибухи. Ситуація під контролем! Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили", - попередив Козицький.

Знищення вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 18 листопада, такі ж роботи проводять на Київщині. У Бучанському районі лунають вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

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