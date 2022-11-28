"Жителі Львівщини, збережіть ці номери": як зв'язатися зі швидкою, якщо не працює лінія "103"

Якщо лінія "103" не працює, жителі Львівської області можуть викликати швидку за іншими номерами.

Для жителів Львівщини діють альтернативні номери телефонів на випадок, якщо зв'язатися із швидкою лінією "103" не вдається.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

"Жителі Львівщини, збережіть ці номери. За допомогою них можна зв‘язатися зі швидкою, якщо з якихось причин не працює лінія "103", - йдеться в повідомленні.

Так, житель Львівської області можуть зателефонувати на швидку за такими номерами:

(032) 293 29 05;

(032) 293 29 12;

(032) 293 29 14;

(032) 293 29 16;

(032) 293 29 19;

(032) 293 29 25.

Також можна написати повідомлення в месенджерах WhatsApp, Telegram, Signal, Viber на номери:

+38 063 838 64 03;

+38 068 299 68 87.

"Якщо ви не зможете додзвонитися, пам'ятайте, що бригади швидкої чергуватимуть на пунктах базування регулярних підрозділів ДСНС у всіх районах Львівської області та на базі приймальних відділень багатопрофільних лікарень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві також передбачена альтернативна можливість виклику швидкої, якщо номер 103 виявиться недоступним через перебої зі зв’язком.

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