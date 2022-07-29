Житель Львівської області видурив 1 мільйон гривень, обіцяючи клієнтам привезти авто з-за кордону

Шахрай обіцяв людям привезти автомобілі з-за кордону та розмитнити їх.

33-річний житель Старосамбірського району Львівської області видурив у громадян понад мільйон гривень. Чоловік отримував від потерпілих гроші за доставлення та розмитнення автомобілів і зникав.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Встановлено, що раніше судимий 33-річний мешканець Старосамбірського району публікував в Інтернеті фейкові оголошення. Зловмисник обіцяв доставити з-за кордону автомобілі та допомогти їх розмитнити. Проте після отримання коштів на карткові рахунки припиняв зв’язок із потерпілими.

Таким чином, він ошукав щонайменше дев’ятьох осіб, мешканців Львівської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської та Тернопільської областей на загальну суму 1 105 000 гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього та вилучили речові докази.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

Читайте також: