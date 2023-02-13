Житель Львівщини вбив свого знайомого через ревнощі

Перед судом постане 43-річний чоловік, який вбив знайомого у Самбірському районі, що на Львівщині.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

У вересні 2022 року в одному із сіл Самбірського району обвинувачений, перебував у житловому будинку своєї сестри разом із 62-річним знайомим. Розпиваючи алкогольні напої на ґрунті ревнощів між чоловіками виник конфлікт.

Під час суперечки 43-річний чоловік взяв ніж та декілька разів вдарив у груди потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці події.

Після скоєного чоловік пішов додому, але по дорозі його затримали поліцейські. Під час затримання правоохоронці виявили та вилучили у нього два ножі, які відповідно до висновку експерта, належать до категорії холодної зброї.

У справі завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно зловмисника за фактами умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України).

Нагадаємо, у Харкові 38-річний чоловік зарізав свого знайомого, який прийшов до нього в гості. Після вбивства душогуб на велосипеді відвіз тіло до лісу і закопав.

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