"Жінку в клітку не замкнеш": учасниці "Міс Львів" вийшли на вулиці із плакатами проти стереотипів (фото)

"Жінку в клітку не замкнеш": учасниці "Міс Львів" вийшли на вулиці із плакатами проти стереотипів (фото)

Організатори фотопроєкту наголошують, що жінка - це не слабка стать.

Конкурсантки “Miss Lviv 2021” на вулицях Львова провели фотопроєкт “Більше, ніж просто красива”. Дівчата вийшли у місто із плакатами проти стереотипів.

Про це пише galnet.fm.

Організатори конкурсу повідомили, що вони так хотіли привернути увагу до того, що час, коли жінку сприймали стереотипно уже минув, бо жінка - це не слабка стать. Також учасниці конкурсу краси таким чином хотіли підтримати тих жінок, які стали жертвами насильства, домагань та дискримінацій.

Фото: Руслан Хомишин, galnet.fm

"У ХХІ сторіччі обирають не жінку – вона обирає сама: політичну кар’єру чи дзюдо, танці чи наукова діяльність. Нам треба відкинути застарілі переконання і припинити оцінювати жінку як об’єкт естетичного задоволення", – кажуть організатори.

Фото: Руслан Хомишин, galnet.fm

Дівчата вийшли на вулиці міста із плакатами: "Ми рівні","Не просто красива", "Володію чотирма мовами", "Я авторка дослідницького проєкту", "Не терплю аб’юз", "Я фінансово незалежна", "Успішна в бізнесі, а не на кухні", "Реалізовуюсь самотужки", "Я менеджерка, бухгалтерка, маркетолог, а ти дивишся тільки на тіло", "Жінку в клітку не замкнеш, навіть в золоту", "Я більше, ніж просто красива".

Нагадаємо, 24 претендентки на корону "Міс Україна" уже відібрані.

Новоспечена "Міс Львів-2019" зізналася, на скільки кілограмів схудла задля участі в конкурсі краси

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання