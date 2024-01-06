Жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон ухилянта – сина своєї подруги: як її покарали

У Львівській області суд виніс вирок жінці з ІІІ групою інвалідності, яка намагалася незаконно переправити через кордон чоловіка призовного віку – 21-річного сина своєї подруги. Суд призначив їй один рік іспитового терміну.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у матеріалах справи, для реалізації задуму жінка уклала фіктивний шлюб із 21-річним сином своєї подруги 27 жовтня 2023 року у Запоріжжі.

А вже 28 грудня 2023 року подружжя намагалося перетнути кордон через пункт пропуску "Шегині-Медика", що на Львівщині.

Як підставу для перетину кордону пара надала свідоцтво про шлюб та посвідчення жінки про інвалідність ІІІ групи.

Однак працівники Державної прикордонної служби вирішили затримати подружжя. Жінка свою вину визнала повністю.

"Вказала, що такий шлюб був укладений для того, щоб обвинувачений зміг супроводжувати її як чоловік під час виїзду з України з метою лікування в Німеччині, оскільки вона є інвалідом ІІІ груп та потребує догляду і лікування. Доповнила, що мати обвинуваченого є її товаришкою і вона попросила її посприяти синові у незаконному перетині кордону. У вчиненому щиро розкаялася", – йдеться в матеріалах справи.

Тепер жінка має періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, в Україні на кордоні викрили нареченого-ухилянта – фіктивний шлюб не допоміг виїхати до Польщі.

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