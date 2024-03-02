Жінка повернулася до України, а чоловіки залишились: скандал з артистами Львівської опери отримав продовження

Скандал навколо Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької отримав продовження, коли стало відомо, що одна з солістів – Юлія Михаліха-Рома – повернулася з-за кордону в Україну, а двоє її колег-чоловіків – ні. Наразі триває внутрішнє розслідування.

Напередодні в театрі відбулися збори балетної трупи, де обговорювали, зокрема, і обурливий вчинок провідного соліста балету Андрія Михаліха та артиста Богдана Ключника. Про це повідомили на сторінці в Facebook.

"Обговорили ситуацію, що набула медійного розголосу, – із артистами, які не повернулися з гастролей. Для ЗМІ, що активно цікавляться цим інцидентом, наголошуємо: станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха-Рома повернулася до роботи в театрі", – йдеться в дописі.

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Громадськість запевнили, що відповідно до чинного трудового законодавства адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка щодо чоловіків, які залишилися за кордоном.

Зараз зʼясовуються "мотиви та обставини вчинку" Андрія Михаліха та Богдана Ключника.

Раніше, як зазначає OBOZ.UA, артисти-втікачі в онлайн-режимі поставили до відома колег, що не планують повертатися до них у Львів. Театр цю інформацію не оприлюднював, тож про нього українці дізналися від журналістів із посиланням на джерела в театральній спільноті.

Чому з сайту зникли сторінки обох фігурантів скандалу, також не пояснили, однак висловили сподівання, що ЗМІ в майбутньому так само уважно стежитимуть за "мистецькими подіями, культурними ініціативами та масштабними премʼєрами".

Раніше повідомлялось, що з гастролей у Фінляндії до України не повернулися троє артистів балетної трупи Львівської опери, серед яких – двоє чоловіків призовного віку.

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