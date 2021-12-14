Жертва ревнощів: убита на Львівщині жінка збиралася розлучитися з чоловіком та приховувала вагітність

Жертва ревнощів: убита на Львівщині жінка збиралася розлучитися з чоловіком та приховувала вагітність

У селі кажуть, що убивця був дуже ревнивим чоловіком.

У селі Чайковичі (Львівська область), де 40-річний чоловік наніс смертельні удари ножем своїй вагітній 31-річній дружині, говорять, що подружжя вело відлюдницький спосіб життя. Убивця сам був нетовариською людиною і не відпускав з хати дружину, яку надзвичайно ревнував.

Про це місцеві мешканці розповіли виданню “Обозреватель”.

За словами односельців, Марія вийшла заміж 16-річною дівчиною, майже одразу народила першу доньку. Павло був значно старшим, працював далекобійником, їздив до Європи і непогано заробляв. Сім’ю вважали благополучною, але трохи дивною.

Місцевих мешканців дивувало, що такі порядні господарі не мають друзів і їх ніколи не бачили у компаніях. Навіть до церкви вони ходили хіба на Великдень, а Марія не підтримувала стосунки з близькими, хоч і виросла у багатодітній родині.

У селі кажуть, що Павло був дуже ревнивим.

“Машу ревнував до всіх і до всього. Пішла в магазин – значить там чекає коханець, вийшла у двір – там теж коханець. Сам він дуже замкнута людина, нетовариська", – розповідала журналістам знайома загиблої.

Можливо, саме такі постійні ревнощі стали причиною того, що Марія надумала розлучитися з чоловіком. Але що саме стало причиною останньої сварки та вбивства — повинна з’ясувати поліція.

Односельці кажуть, що Марія добре поралася по господарству, обидві її доньки були доглянутими. Щоправда, про її третю вагітність у селі майже ніхто не знав.

Наразі убивця перебуває в лікарні під вартою. Після скоєного він намагався накласти на себе руки, перерізавши горло, але невдало.

Нагадаємо, у Львівській області до 13 років позбавлення волі засудили 29-річного чоловіка, який жорстоко вбив свою вагітну дружину.

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