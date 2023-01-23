"Жартівник, прикольно": Садовий відреагував на скандал з очільником поліції Львівщини та зухвалим подарунком

У коментарі щодо ситуації з начальником патрульної поліції Садовий назвав його жартівником і сказав, що це "прикольно".

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на скандал, який спричинився через перепустку для проїзду головною площею міста.

В коментарі для ТСН.ua Андрій Садовий припустив, що з такою перепусткою кохана дівчина головного патрульного поліцейського могла б проїхати там, де іншим заборонено, але є свої нюанси.

"Така форма перепустки була два роки тому. Сьогодні зовсім інші перепустки. Знаю, що поліція все це розслідує. Може, поліція десь і пропускала би, але це форма дворічної давнини. Ми постійно міняємо кольори, щоб не було підробок. Жартівник, прикольно", - сказав нам Садовий.

Нагадаємо, очільник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко втрапив у гучний скандал.

Патрульний подарував своїй дівчині - помічниці депутата Василині Софранюк (Федюк) - перепустку для її авто Mercedes-Benz CLA 250 на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, чим вона похизувалася в Мережі.

За її словами, вона тепер "може ви*обуватися на своєму мерсі". Після того, як пара стала відомою на весь Інтернет, Пилипенка відсторонили від роботи. Наразі призначено службове розслідування.

Додамо, що напередодні у Львові інспектора патрульної поліції спіймали на хабарі за уникнення мобілізації до лав ЗСУ. Внаслідок цього порушено кримінальну справу і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також у Львові медикиня обласного госпіталю ветеранів брала хабарі за оформлення інвалідності для учасників АТО/ООС. Лікарка брала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності. Поліція затримала жінку.

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