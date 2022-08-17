Зґвалтував та змусив переказати гроші: у центрі Львова киянин познущався з жінки

Чоловік зґвалтував та пограбував місцеву жительку.

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

Відомо, що подія сталась в червні у квартирі в центрі Львова. Там 25-річний житель Києва напав на власницю помешкання. Чоловік спочатку зґвалтував потерпілу. Згодом він змусив її повідомити йому пароль до онлайн-банкінгу та переказав собі кошти потерпілої. Згодом чоловік вкрав у жінки готівку та особисті речі і втік.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 185 КК України. Справу правоохоронці уже передали до суду.

Нагадаємо, на Волині 49-річний чоловік накинувся на 18-річну дівчину.

Читайте також: