Зеленський звільнив керівника СБУ у Львівській області та призначив нового

Зеленський звільнив керівника СБУ у Львівській області та призначив нового

Від 12 березня новим начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області став Артем Бондаренко.

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника СБУ у Львівській області Івана Осипчука та замість нього призначив Артема Бондаренка.

Про це йдеться в указах, оприлюдненому в Офісом президента.

"Звільнити Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області", – йдеться в указі президента України.

Від 12 березня новим начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області став Артем Бондаренко. Відомо, що Артем Бондаренко працював заступником начальника Львівського обласного управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.

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