Зеленський відреагував на ракетний удар по Львову: відео наслідків

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Львову, якого російська армія завдала вночі проти 6 липня.

Глава держави опублікував відео наслідків атаки

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обов'язково буде відповідь ворогу. Відчутна", - йдеться у дописі президента.

Ракетний удар по Львову

У Львівській області о 02:06 було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала до 03:18. Стало відомо, що вибухи пролунали у Львові: у західних регіонах працює ППО.

Місцева влада повідомила, що загарбники вночі атакували Львів. Після серії вибухів під час масштабної повітряної тривоги зафіксовано перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком.

Міський голова Андрій Садовий каже, що нічна атака по Львову стала найбільшою від початку війни. Попередньо, зруйновано понад 50 помешкань. Садовий каже, що "ситуація надзвичайно складна".

Зранку в МВС повідомили, що кількість загиблих зросла. Станом на 07:00 відомо про чотирьох загиблих. Травмовано - дев'ять. Під завалами ще залишаються люди.

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