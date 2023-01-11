Зеленський у Львові провів координаційну нараду з військовими: що обговорювали

На нараді у Львові обговорили ситуацію на кордоні з Білорусю та готовність і контрдиверсійні заходи на цих територіях.

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду у Львові з військовими та очільником області Максимом Козицьким.

Про це повідомляється на каналі Зеленського в Telegram.

Головною темою наради була безпекова ситуація у північно-західних областях України.

Фото: Офіс президента України

"Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях. Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", - йдеться у повідомленні.

Зеленський у Львові

У середу, 11 січня, український президент Володимир Зеленський із неанонсованим візитом прибув до Львова. Разом із ним до Львова прибули голова Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.

Глава держави розпочав свій візит до Львова з вшанування пам'яті загиблих через російську агресію Героїв на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Читайте також: