Здавав назад: у Львівській області водій маршрутки збив на смерть пішохода

Здавав назад: у Львівській області водій маршрутки збив на смерть пішохода

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

У четвер ввечері, 23 грудня, у с. Підзвіринець Львівського району водій маршрутки сполученням "Дрогобич-Львів" №722 збив на смерть пішохода. ДТП сталась о 20:50 год.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Мешканець с. Підзвіринець 1964 року народження, здійснюючи рух заднім ходом, допустив наїзд на мешканця с. Підзвіринець 1960 року народження, який від отриманих травм помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 23 грудня 2021 року

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