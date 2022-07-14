Збрехали про дозвіл від СБУ: у Львові двоє чоловіків запустили дрон біля військкомату (фото)

Чоловіки, які запустили в небо дрона, мали із собою ще камеру із мікрофоном.

Сьогодні вранці, 14 липня, у Львові затримали двох чоловіків, які запустили дрон на вул. Івана Франка, поруч з будівлею обласного військкомату. Затримані сказали, що мають дозвіл від СБУ на зйомку, тоді як в спецслужбі заявили, що такого дозволу їм не давали.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

"Безпілотник помітили мешканці близько 6:00 ранку на вулиці Івана Франка, 22, що в центрі Львова. Зазначимо, неподалік розташований Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (обласний військкомат)", - йдеться у повідомленні.

Двох затриманих доставили до відділу поліції. Чоловіки також мали з собою камеру з мікрофоном та стверджували, що в них є офіційний дозвіл на зйомку дроном від СБУ.

Своєю чергою в Управлінні СБУ Львівщини розповіли виданню, що дозволу на зйомку дроном затриманим не надавали. Обставини події та особисті дані затриманих встановлюються правоохоронці.

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