Збив людину і поїхав спати: у Львівській області 18-річний хлопець вчинив ДТП на батьковому автомобілі

Поліція затримала молодика.
У селі Ямпіль Львівської області 18-річний хлопець на батьковому автомобілі в ніч проти 23 січня збив людину та поїхав спати.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Kia Sorento збив молодого чоловіка та втік з місця ДТП. Правоохоронці з'ясували, що автомобіль належить 44-річному жителю м. Стрий. Поліції чоловік повідомив, що транспортним засобом користується його 18-річний син, проте він не відповідає на телефонні дзвінки. Сина чоловік порадив поліції шукати в сусідньому селі.
Поліція розшукала підозрюваного у ДТП. Він спав у приватному будинку, а поруч був припаркований автомобіль із слідами крові. Підозрюваний не заперечував причетності ДТП.
Обставини аварії встановлює слідство.
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