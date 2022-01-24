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Збив людину і поїхав спати: у Львівській області 18-річний хлопець вчинив ДТП на батьковому автомобілі

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Збив людину і поїхав спати: у Львівській області 18-річний хлопець вчинив ДТП на батьковому автомобілі

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Поліція затримала молодика.

У селі Ямпіль Львівської області 18-річний хлопець на батьковому автомобілі в ніч проти 23 січня збив людину та поїхав спати. 

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області. 

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Kia Sorento збив молодого чоловіка та втік з місця ДТП. Правоохоронці з'ясували, що автомобіль належить 44-річному жителю м. Стрий. Поліції чоловік повідомив, що транспортним засобом користується його 18-річний син, проте він не відповідає на телефонні дзвінки. Сина чоловік порадив поліції шукати в сусідньому селі. 

Поліція розшукала підозрюваного у ДТП. Він спав у приватному будинку, а поруч був припаркований автомобіль із слідами крові. Підозрюваний не заперечував причетності ДТП. 

Обставини аварії встановлює слідство. 

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