Збагачував власну кишеню: мешканець Львівщини продав за $17 тис. чотири джипи, призначені для ЗСУ

Чоловік продавав авто, які ввозили до України під виглядом гуманітарної допомоги для українських захисників.

Правоохоронці викрили мешканця Львівщини на продажі авто, які ввозили до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Так, чоловік зі спільниками продали чотири позашляховики, збагатившись на 17 тисяч доларів.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, житель Львівщині налагодив механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавалися стороннім особам через сайт з продажу автомобілів Auto.Ria, з метою власного збагачення", - йдеться у повідомленні.

Так, за суму понад 17 тис доларів США він разом зі спільниками незаконно продав чотири джипи.

фото / Львівської обласної прокуратури

Наразі встановлюється причетність інших осіб до вчинення цього злочину.

Мешканцеві Львівщини вже повідомлено про підозру у продажі гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

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