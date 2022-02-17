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Завжди усміхався і любив життя: у Львові через ускладнення від коронавірусу помер учень 7 класу

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Завжди усміхався і любив життя: у Львові через ускладнення від коронавірусу помер учень 7 класу

Дитина лікувалась у лікарні від 6 лютого.

У Львові через ускладнення від коронавірусу помер учень 7 класу. Його мати і досі залишається у лікарні. 

Про це у Facebook повідомили на сторінці ліцею №51 ім. Івана Франка. 

"Він був яскравим промінчиком та мав добру душу. Святославчик завжди усміхався, любив життя та приносив радість усім довкола", - йдеться у повідомленні. 

Знайомі родини покійного повідомили, що зараз у лікарні з діагнозом COVID-19 перебуває також і мати Святослава. 

У львівській дитячій лікарні ім. Святого Миколая у коментарі obozrevatel.com підтвердили смерть дитини від коронавірусу. Відомо, що хлопчик там лікувався від 6 лютого. 

"У нього був коронавірус, який дав дуже серйозні ускладнення, несумісні з життям", - повідомили у лікарні. 

Нагадаємо, у Закарпатській області померла 23-річна вагітна жінка, в якої діагностували коронавірус. Жінка була двічі вакцинованою та ніколи не хворіла, проте у неї діагностували 90% ураження легень. 

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