Затриманий проковтнув наркотики: апеляційний суд виправдав патрульних зі Львова, яких засудили до 8 років в'язниці

Затриманий проковтнув наркотики: апеляційний суд виправдав патрульних зі Львова, яких засудили до 8 років в'язниці

Молодик під час затримання проковтнув наркотики і задихнувся.

Тернопільський апеляційний суд виправдав шістьох патрульних зі Львова, яких звинувачували у смерті 22-річного хлопця.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Офіційне визнання несправедливості і незаконності того, що відбувалось на суді першої інстанції. Тернопільський апеляційний суд закрив справу щодо наших хлопців і виправдав їх", - написав Білошицький.

Як повідомляє "Суспільне", рішення може бути оскаржене впродовж трьох місяців від дня проголошення. Матір покійного хлопця заявила, що подаватиме касацію до Верховного суду.

Нагадаємо, інцидент стався 9 лютого 2018 року в гральному закладі. Там патрульні виявили у 22-річного хлопця підозрілий згорток. Під час затримання молодик проковтнув його. Чоловікові стало зле, і патрульні намагались його врятувати, проте він помер. Експертиза встановила, що у згортку був канабіс, який перекрив хлопцеві дихальні шляхи, і він задихнувся.

Галицький районний суд Львова 3 серпня 2021 року оголосив вирок шістьом патрульним. Їх засудили до 8 років позбавлення волі.

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