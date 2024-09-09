Застрягло під автівкою і перестало дихати: у Львові патрульні реанімували кошеня (відео)

У Львові патрульним днями довелось рятувати кошеня. Воно застрягло під автомобілем і перестало дихати.

Історію порятунку розповіли у Патрульній поліції Львівської області.

"Подія сталася днями ввечері. Під час патрулювання міста нас зупинили перехожі та повідомили, що під автомобілем голосно нявкає кіт. Дістати його не можуть. Патрульні Діана Харатян та Артур Петрук почали шукати способи, аби врятувати пухнастика", – йдеться у повідомленні.

Після тривалих спроб тваринку все ж вдалось витягти із пастки, однак вона перестала дихати.

"Коли ми витягли кошеня з-під автівки, воно раптово перестало дихати, тож я, не зволікаючи, почала реанімувати його. На щастя, хвостик почав дихати", – розповіла Діана Харатян.

Історія від патрульних Львова, яка точно не залишить вас байдужими❤️‍ Історія від патрульних Львова, яка точно не залишить вас байдужими❤️‍ Ця подія сталася днями ввечері. Під час патрулювання міста нас зупинили перехожі та повідомили, що під автомобілем голосно нявкає кіт. Дістати його не можуть. Патрульні Діана Харатян та Артур Петрук почали шукати способи, аби врятувати пухнастика. Після довгих спроб виснажене кошеня вдалося витягти із пастки. Здавалося б, все обійшлось, але далі довелося діяти швидко, аби врятувати маленьке життя. "Коли ми витягли кошеня з-під автівки, воно раптово перестало дихати, тож я, не зволікаючи, почала реанімувати його. На щастя, хвостик почав дихати", — розповідає Діана. Пухнастика з новою власницею завезли у ветклініку. Наразі з ним все добре. Дякуємо колегам за службу та чуйність Патрульна поліція Львівської області Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 9 вересня 2024 р.

Патрульні завезли тваринку з новою власницею до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, одне з вінницьких підприємств з виробництва обладнання для переробки деревини відправило замовнику не лише товар, але й бонус – маленьке кошеня. Як тваринка доїхала живою і неушкодженою у запакованій посилці, невідомо.

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