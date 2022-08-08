Заробляв 100 тис. грн за ніч: на Львівщині 19-річний хлопець придумав, як красти пальне з нафтопроводу (фото)

У Львівській області викрили трьох чоловіків, які крали пальне з нафтопроводу.
Зловмисники незаконно зливали дизпаливо з нафтопроводу, розмістивши резервуар у лісі. Вночі вони забирали крадене пальне.
Про це повідомляють у Нацполіції Львівської області та прокуратурі Львівщини.
За даними слідства, незаконну оборудку організував 19-річний житель Самбірського району. До злочинної схеми він залучив двох своїх спільників.
Підозрювані врізались до нафтопроводу та встановили резервуари у лісосмузі. Вночі вони вивозили до 2 тонн вкраденого дизельного палива. Вартість його - 100 тис. грн.
19-річного підозрюваного затримали "на гарячому". Йому інкримінують ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, в Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті.
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