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Заробляв 100 тис. грн за ніч: на Львівщині 19-річний хлопець придумав, як красти пальне з нафтопроводу (фото)

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Заробляв 100 тис. грн за ніч: на Львівщині 19-річний хлопець придумав, як красти пальне з нафтопроводу (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У Львівській області викрили трьох чоловіків, які крали пальне з нафтопроводу.

Зловмисники незаконно зливали дизпаливо з нафтопроводу, розмістивши резервуар у лісі. Вночі вони забирали крадене пальне. 

Про це повідомляють у Нацполіції Львівської області та прокуратурі Львівщини. 

За даними слідства, незаконну оборудку організував 19-річний житель Самбірського району. До злочинної схеми він залучив двох своїх спільників. 

Підозрювані врізались до нафтопроводу та встановили резервуари у лісосмузі. Вночі вони вивозили до 2 тонн вкраденого дизельного палива. Вартість його - 100 тис. грн. 

© прес-служба НП Львівської області
Фото: прес-служба НП Львівської області

19-річного підозрюваного затримали "на гарячому". Йому інкримінують ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

Нагадаємо, в Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
912
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