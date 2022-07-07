"Заробляли мільйони": СБУ викрила львівських митників та брокерів на масштабній схемі розмитнення авто

СБУ знешкодила у Львівській області злочинне угруповання, яке нелегально заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто.
Через цю схему на територію України заїхало понад 40 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Про це сьогодні, 7 липня, повідомила пресслужба СБУ.
"До складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС", - йдеться у повідомленні.
За хабарі ділки гарантували створення "зеленого коридору" на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи, аби поставити їх на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.
Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти - 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.
Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за трьома статтями.
Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.
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